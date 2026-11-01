Барселона розгромила Алавес 6:1 і повернулася на перше місце Ла Ліги — Interia Sport

«Барселона» 31 жовтня в Іспанії на «Камп Ноу» розгромила «Депортіво Алавес» із рахунком 6:1 у матчі 11-го туру Ла Ліги. Завдяки цій перемозі команда Гансі Фліка повернулася на перше місце в турнірній таблиці, повідомляє Interia Sport.

Чотири голи до перерви

Господарі відкрили рахунок уже на восьмій хвилині: Рафінья завершив атаку після передачі Ферміна Лопеса. На 23-й хвилині відзначився сам Лопес, який отримав пас від Ламіна Ямаля та пробив із гострого кута.

До перерви «Барселона» забила ще двічі. На 41-й хвилині Рафінья оформив дубль, скориставшись передачею Ферміна Лопеса. У компенсований до першого тайму час Ямаль ударом здалеку зробив рахунок 4:0 після пасу Жоау Канселу.

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Дубль Ямаля та гол Гордона

На 64-й хвилині Ямаль забив свій другий м'яч у матчі. Арбітр спочатку зафіксував офсайд, однак після перегляду VAR змінив рішення та зарахував гол. На 81-й хвилині шостий м'яч каталонців забив Ентоні Гордон, який вийшов на заміну.

«Алавес» відповів на 84-й хвилині: Маріано Діас перехопив м'яч після втрати Родрі в центрі поля, випередив Жерара Мартіна та переграв Жоана Гарсію. За даними джерела, «Барселона» володіла м'ячем 74% ігрового часу та завдала 13 ударів проти семи у суперника.

Перед зустріччю з «Алавесом» каталонський клуб зазнав двох поразок: від ПСЖ з рахунком 2:4 у Лізі чемпіонів та від «Реала» — 1:2 в Ель Класико. Наступного тижня «Барселона» має зіграти з «Астон Віллою» в Лізі чемпіонів, а потім — з «Атлетіко» в чемпіонаті Іспанії.

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