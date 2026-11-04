Барселона розгромила Астон Віллу 3:0 завдяки дублю Рафіньї — The Guardian

«Барселона» на «Камп Ноу» перемогла «Астон Віллу» з рахунком 3:0 у матчі Ліги чемпіонів. Рафінья забив два м’ячі, ще один гол на рахунку Ламіна Ямаля, повідомляє The Guardian.

Гол Ямаля та моменти Вілли

Господарі відкрили рахунок уже на сьомій хвилині. Ямаль змістився з лівого флангу до центру та лівою ногою пробив у дальній кут воріт.

«Астон Вілла» відповіла пресингом і серією кутових. Йоган Манзамбі після атаки за участю Ніколаса Джексона пробив повз ворота, а на 33-й хвилині завдав потужного удару, з яким упорався голкіпер «Барселони» Жоан Гарсія.

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Дубль Рафіньї

На старті другого тайму Родрі замінив 19-річний Марк Берналь. На 52-й хвилині Рафінья подвоїв перевагу «Барселони»: Педрі прорвався через центр поля та віддав передачу вперед, а м’яч після удару бразильця змінив напрямок через рикошет.

Невдовзі Рафінья оформив дубль. Жуан Канселу обіграв Джона Макгінна та виконав простріл зовнішнім боком правої стопи, після якого Рафінья точно завершив атаку. За даними видання, цей гол став для нього 18-м у 13 матчах сезону за «Барселону».

Педрі провів на полі 69 хвилин і залишив поле під оплески трибун. Найближче до гола гості були після розіграшу кутового, коли м’яч влучив у стійку після рикошету від голови гравця «Барселони».

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