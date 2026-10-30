Барселона розгромила HB Koge 8:0 у Лізі чемпіонів, Пайор забила гол — Interia Sport

«Барселона» розгромила данський HB Koge з рахунком 8:0 у матчі жіночої Ліги чемпіонів. Польська футболістка Ева Пайор відзначилася голом і довела свій доробок у нинішньому розіграші турніру до чотирьох м’ячів, повідомляє Interia Sport.

Пайор забила після передачі Піни

Чинні переможниці турніру відкрили рахунок на 12-й хвилині: Каролін Грем Гансен реалізувала пенальті, призначений після перегляду епізоду за допомогою VAR через фол проти Клаудії Піни. Другий м’яч забила Пайор. Піна отримала м’яч у центральній зоні, розвернулася та віддала передачу вперед на польку, яка вийшла віч-на-віч із воротаркою та забила.

До зустрічі з данським клубом Пайор уже забила двічі у ворота Paris FC та один раз — у матчі проти «Роми». «Барселона» розпочала цей розіграш Ліги чемпіонів перемогами над Paris FC і римською командою.

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Шість голів у другому таймі

Після перерви каталонська команда продовжила забивати. Есме Бругтс відзначилася головою після подачі Сідні Шертенляйб, згодом забила Патрі Гіхарро. Клара Серрахорді завдала точного удару з-за меж штрафного майданчика після того, як м’яч вибили з-під ніг Пайор.

Кіка Назарет забила після комбінації з Пайор, а Клаудія Піна оформила дубль. У її другому голі асистенткою стала Назарет. У складі HB Koge на 63-й хвилині на поле вийшла Зузанна Вітек.

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