Барселона втратила Гарсію та Кунде перед матчем із ПСЖ — Interia Sport

«Барселона» не зможе розраховувати на захисників Еріка Гарсію та Жуля Кунде в матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Paris Saint-Germain. За даними Interia Sport, поєдинок Paris Saint-Germain — FC Barcelona відбудеться у вівторок, 20 жовтня, о 21:00.

Травми захисників

Ерік Гарсія зазнав травми прямого м’яза правого стегна. У клубі очікують, що його відновлення триватиме від трьох до чотирьох тижнів. Жуль Кунде отримав розтягнення лівого гомілковостопного суглоба та не зіграє проти ПСЖ.

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Участь Кунде в Ель Класико з мадридським «Реалом», яке має відбутися в неділю, залежатиме від темпів його відновлення, зазначили в «Барселоні».

Серія перемог команди Фліка

Перед грою з ПСЖ команда Гансі Фліка перемогла «Реал Бетіс» із рахунком 5:2. Цей результат став для «Барселони» 11-ю поспіль перемогою в офіційних турнірах поточного сезону. У матчі Ліги чемпіонів команда гратиме без двох футболістів оборонної лінії.

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