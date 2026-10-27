Баскетболіст Джейлен Вільямс потребує операції через перелом ноги — Sky Sports News
Захисник Oklahoma City Thunder Джейлен Вільямс потребує операції через перелом лівої малогомілкової кістки та вивих лівої щиколотки. Травми він зазнав наприкінці переможного матчу проти Los Angeles Clippers, який завершився з рахунком 108:101, повідомляє Sky Sports.
Травма наприкінці матчу
Вільямс травмував нижню частину лівої ноги за 1 хвилину 14 секунд до завершення гри під час проходу під кошик на атакувальній половині майданчика Thunder. Медики одразу надали йому допомогу. Гру призупинили приблизно на п’ять хвилин, а згодом баскетболіста вивезли з майданчика на ношах.
Вільямс емоційно відреагував, коли побачив травму. Уже сидячи на ношах, він показав уболівальникам два великі пальці вгору. Його партнер по команді Шай Гілджес-Александер після матчу, стримуючи сльози, сказав, що йому шкода Вільямса.
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Операція також знадобиться Воллесу
Генеральний менеджер клубу Сем Престі заявив, що команда підтримуватиме Вільямса під час відновлення та оптимістично оцінює перспективи реабілітації. До недільної гри захисник у перших 250 матчах НБА в середньому набирав 18 очок за гру. Він був учасником Матчу всіх зірок, потрапляв до збірної All-NBA та відіграв важливу роль у чемпіонстві Thunder у сезоні 2024–25.
У тому самому матчі травмувався й форвард Кейсон Воллес. Клуб повідомив, що йому також знадобиться операція через розрив лівої суглобової губи. Терміни його повернення визначать після хірургічного втручання.