Баскетболіст Кайрі Ірвінг набрав 17 очок у першій грі після травми — The Guardian

Баскетболіст «Даллас Маверікс» Кайрі Ірвінг зіграв перший матч після понад 20-місячної перерви через травму та набрав 17 очок у передсезонній грі проти «Х’юстон Рокетс» у Макао, Китай. «Даллас» переміг з рахунком 132:115, повідомляє The Guardian.

Повернення після травми коліна

Це була перша поява Ірвінга на майданчику відтоді, як 3 березня 2025 року він порвав передню хрестоподібну зв’язку лівого коліна. У стартовій атаці матчу захисник отримав передачу від Купера Флегга на правому фланзі, пройшов до лицьової лінії та виконав зворотний лей-ап.

Ірвінг провів на майданчику трохи менше 22 хвилин, реалізував шість із 13 кидків з гри, а також віддав три результативні передачі й зробив два підбирання. У першій чверті він відіграв вісім хвилин, у другій — трохи більше восьми, а після перших п’яти з половиною хвилин третьої чверті залишився на лаві запасних до завершення зустрічі.

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Оцінка тренера і реакція суперника

Тренер «Маверікс» Дасті Мей назвав виступ Ірвінга вражаючим, відзначивши його фізичний і психологічний стан. «Він художник. Він джазовий музикант. Я не очікував, що після такої тривалої перерви він зіграє настільки добре», — сказав Мей.

Захисник «Х’юстона» Маркус Смарт заявив, що радий поверненню суперника: «Ти хочеш змагатися з найкращими й хочеш, щоб усі були на майданчику. Було чудово бачити його знову в грі». До травми Ірвінг у сезоні 2024–25 набирав у середньому 24,7 очка за «Даллас». Він є дев’ятиразовим учасником Матчу всіх зірок НБА.

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