У Німеччині мюнхенська «Баварія» здобула розгромну перемогу над «Магдебургом» з рахунком 6:1 у матчі Кубка Німеччини з футболу. Міхаель Олісе забив два м’ячі, повідомляє Der Spiegel.

Кейн пропустив кубкову гру

Гаррі Кейн не грав у кубковому поєдинку, оскільки йому надали відпочинок. Der Spiegel характеризує перемогу «Баварії» як розгромну. Різниця у п’ять голів забезпечила мюнхенцям переконливий результат у турнірі.

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Матч із Дортмундом у чемпіонаті

Наступним суперником «Баварії» у чемпіонаті стане дортмундська «Боруссія». У виданні зазначили, що результат кубкового матчу може додати мюнхенській команді впевненості перед грою з принциповим суперником. Джерело називає цю зустріч наступним матчем «Баварії» у лізі.

Також Der Spiegel зауважив, що «Магдебург» після гри міг певною мірою пишатися своїм виступом, попри поразку. Повідомлення про матч було опубліковане 28 жовтня 2026 року о 23:24.

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