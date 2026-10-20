Баварія розгромила РБ Лейпциг 6:1 завдяки хеттрику Діаса — The Guardian

У Мюнхені, Німеччина, «Баварія» перемогла «РБ Лейпциг» із рахунком 6:1 у матчі Бундесліги. Колумбійський вінгер Луїс Діас оформив хеттрик і віддав результативну передачу на Александра Павловича, повідомляє The Guardian.

Хеттрик Діаса

Діас відкрив рахунок на 12-й хвилині після передачі Йозуа Кімміха, прорвавшись через центр оборони гостей. Перед перервою він асистував Павловичу. Ще один м’яч забив Майкл Олісе після комбінації за участю Гаррі Кейна.

У другому таймі Діас забив двічі: спершу змістився в центр і пробив у дальній кут, а згодом завершив атаку з центральної зони. Для колумбійця це були перші голи в Бундеслізі від серпня.

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Матч з Арсеналом

Наступним суперником мюнхенців стане лондонський «Арсенал» у Лізі чемпіонів у середу. Олісе не зіграє в цій зустрічі через дискваліфікацію після вилучення в попередньому єврокубковому матчі проти «Вікінга».

Спортивний директор «Баварії» Макс Еберль зазначив, що команда пам’ятає поразку від «Арсеналу» 1:3 в Еміратах 11 місяців тому та прагне використати ці спогади як додаткову енергію. Після шести турів Бундесліги «Баварія» очолює таблицю з 14 очками та різницею м’ячів +17, випереджаючи дортмундську «Боруссію» за додатковими показниками.

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