Баварія та Аякс відкриють новий стадіон у Найробі 5 січня — Nation Kenya

Мюнхенська «Баварія» та амстердамський «Аякс» проведуть матч 5 січня 2027 року на церемонії відкриття Міжнародного стадіону імені Раїли Одінги в Найробі, Кенія. Про це оголосив президент Кенії Вільям Руто. Арена, розрахована на 60 тисяч глядачів, стане багатофункціональним майданчиком для футбольних і регбійних матчів.

Матч перед Кубком африканських націй

Як повідомляє Nation Kenya, «Баварія» назвала майбутню гру міжнародним футбольним фестивалем. У клубі заявили, що подія має посилити інтерес до Кубка африканських націй 2027 року, який Кенія прийматиме разом з Угандою та Танзанією з 19 червня до 17 липня.

Стадіон у Найробі має стати головною кенійською ареною турніру. Його будівництво розпочали 1 березня 2024 року на території Jamhuri Ground уздовж дороги Ngong Road. За інформацією видання, будівництво коштувало уряду 45,85 млрд кенійських шилінгів. Арена також прийматиме турнір World Rugby Sevens Division II, запланований на 23–24 січня 2027 року.

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Історія протистояння клубів

«Баварія» шість разів вигравала Лігу чемпіонів УЄФА, а «Аякс» — чотири. У десяти офіційних матчах між клубами кожен здобув по три перемоги, ще чотири зустрічі завершилися внічию. Востаннє команди грали 12 грудня 2018 року на груповому етапі Ліги чемпіонів — матч завершився з рахунком 3:3.

Обидва клуби підтвердили проведення гри у своїх соцмережах. Зустріч відбудеться в середині європейського футбольного сезону, а її спонсоруватимуть корпоративні партнери, зазначив Руто.

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