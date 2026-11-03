Беарс перемогли Сігокс 34:17 завдяки трьом тачдаунам Свіфта — Sky Sports News

«Чикаго Беарс» обіграли чинних чемпіонів «Сіетл Сігокс» з рахунком 34:17 у матчі NFL у понеділок увечері. Ді'Андре Свіфт заніс три короткі тачдауни, а квотербек Кейлеб Вільямс віддав результативний пас уже в першій атаці гри, повідомляє Sky Sports.

Ефективна гра Вільямса

Вільямс реалізував 24 із 34 пасів, набрав 247 ярдів і віддав один тачдаун. Він не припустився втрат м'яча та зазнав одного саку. У стартовому драйві «Беарс», який тривав 17 розіграшів, квотербек знайшов Лютера Бердена пасом на один ярд у залікову зону.

Після двох філдголів у першій половині матчу «Чикаго» повів 20:9 у третій чверті, коли Свіфт заніс м'яч із дистанції один ярд. За гру ранінбек виконав 27 виносів на 69 ярдів. Найрезультативнішим ресивером «Беарс» став Роум Одюнзе — чотири приймання на 87 ярдів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив Сіммонса у захисті

Джеффері Сіммонс, якого «Беарс» придбали минулого тижня в «Теннессі» в обмін на пакет активів, до якого входили два піки першого раунду драфту, записав до активу сак уже в стартовому драйві. Також він зробив захват із втратою ярдів, загалом шість захватів і відбив один пас. Захист «Чикаго» дозволив «Сіетлу» набрати 252 ярди та реалізувати лише одну третю спробу з 11.

«Сіетл» скоротив відставання до 20:17 на початку четвертої чверті: Демаркус Лоуренс вибив м'яч у Колстона Лавленда, після чого Сем Дарнолд віддав семиярдовий тачдаун-пас Куперу Каппу, а команда реалізувала двоочкову спробу. Однак перехоплення Дарнолда згодом дозволило «Чикаго» організувати атаку, яку завершив третій тачдаун Свіфта. Дарнолд завершив матч із 188 ярдами, двома тачдаунами та одним перехопленням.

Для «Сігокс» ця поразка стала третьою в останніх чотирьох матчах. Вона також перервала серію з 30 матчів регулярного сезону та плейоф без поразок із різницею понад чотири очки.

Читай нас у