Беарс здолали Петріотс 30:24, Вільямс віддав на 308 ярдів — The Guardian

У Чикаго, США, «Чикаго Беарс» перемогли «Нью-Інгленд Петріотс» з рахунком 30:24 у матчі NFL. Квотербек господарів Кейлеб Вільямс віддав на 308 пасових ярдів, виконав 22 точні передачі з 33 та оформив два тачдауни.

Як повідомляє The Guardian, для Вільямса це був другий матч після повернення через травму задньої поверхні стегна. Він став першим квотербеком «Беарс», який у двох поспіль іграх набрав понад 300 пасових ярдів, після серії Мітча Трубіцкі з трьох таких матчів у 2018 році.

Вирішальний філд-гол Сантоса

«Беарс» повели 10:0 у першій чверті завдяки 43-ярдовому філд-голу Каїро Сантоса та чотириярдовому тачдауну Д'Андре Свіфта. Перед великою перервою Вільямс знайшов Лютера Бердена 24-ярдовим пасом у заліковій зоні, але «Петріотс» відповіли 48-ярдовим тачдаун-пасом Дрейка Мея на Рамондре Стівенсона вже без часу на табло.

На старті другої половини Колстон Лавленд упіймав 12-ярдовий тачдаун-пас Вільямса. «Нью-Інгленд» скоротив відставання завдяки 30-ярдовому тачдаун-пасу Мея на Елая Рарідона, однак за 1 хвилину 34 секунди до завершення Сантос реалізував філд-гол із 58 ярдів. Це стало його особистим рекордом і повторенням рекорду франшизи.

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Статистика квотербеків

Мей завершив гру з 321 пасовим ярдом, двома тачдаунами та 24 точними передачами з 31. У першій половині він також кинув перехоплення в заліковій зоні. Стівенсон набрав 93 ярди на п'яти прийомах і заніс тачдаун, а Берден у складі «Чикаго» здійснив чотири прийоми на 130 ярдів.

Після філд-голу Сантоса «Петріотс» відповіли 47-ярдовим ударом Енді Боррегалеса, однак «Беарс» заволоділи онсайд-кіком і довели матч до завершення. Для «Чикаго» це була п'ята перемога за двох поразок, тоді як «Нью-Інгленд» має баланс 4-3.

Матч став першим домашнім для «Беарс» після смерті 9 жовтня Майка Дітки — члена Зали слави NFL, колишнього тайт-енда та багаторічного тренера команди. Перед грою на Soldier Field відбулася хвилина мовчання.

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