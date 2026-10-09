Бельгія перемогла Польщу 1:0 у плей-оф відбору на ЧС — Interia Sport

У Хеверле, Бельгія, жіноча збірна Польщі програла команді Бельгії з рахунком 0:1 у першому матчі півфіналу плей-оф відбору на чемпіонат світу. Єдиний гол на 45+3-й хвилині забила бельгійська футболістка Елена Донт. Про це повідомляє Interia Sport.

Два пенальті у матчі

На 33-й хвилині бельгійки отримали право на пенальті. Тесса Вулларт пробивала з 11-метрової позначки, але воротарка збірної Польщі Кінга Северин вгадала напрямок удару та відбила м’яч.

До перерви господарки поля виглядали дещо сильнішими, хоча нагоди забити мали обидві команди. У третій компенсований до першого тайму хвилині Донт вийшла віч-на-віч із Северин, дочекалася руху голкіперки та влучила у ворота.

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Пайор не реалізувала пенальті

Після перерви польська команда діяла активніше й на 57-й хвилині отримала шанс зрівняти рахунок. Нападниця «Барселони» Ева Пайор виконувала пенальті, однак не реалізувала його.

Польща завершила груповий етап відбору на останньому місці, набравши один пункт, проте зберегла можливість вийти на чемпіонат світу через плей-оф. Матч-відповідь проти Бельгії польська команда проведе на своєму полі через чотири дні.

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