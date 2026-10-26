Bendel Insurance завдав Rivers United першої поразки в сезоні — Premium Times Nigeria

У Бенін-Сіті, Нігерія, футбольний клуб Bendel Insurance переміг лідера Нігерійської Прем'єр-ліги Rivers United з рахунком 2:1 у матчі 10-го туру сезону 2026/27. Поразка стала першою для команди з Порт-Гаркорта в цьому сезоні та перервала її дев'ятиматчеву безпрограшну серію.

Як повідомляє Premium Times, господарі на стадіоні Самуеля Огбемудії відкрили рахунок на 48-й хвилині — відзначився Фрімен Вучірве. Чиджіоке Мбаома зрівняв рахунок на 73-й хвилині після передачі Шоли Оладунджоє, однак Джонатан Джеймс забив вирішальний м'яч на 89-й хвилині.

Лідерство попри поразку

Rivers United зберіг перше місце в таблиці, набравши 17 очок після 10 турів і маючи різницю м'ячів +10. Rangers International і Nasarawa United також мають по 17 балів, але поступаються лідеру за різницею м'ячів: +5 та +3 відповідно. Rangers International має дві гри в запасі через виступи в континентальних турнірах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Plateau United посідає четверту позицію з 15 очками. У наступному турі Rivers United 1 листопада прийматиме Rangers International на стадіоні Адік'є Амієсімака в Порт-Гаркорті.

Інші результати туру

Ikorodu City зіграв унічию 2:2 із Shooting Stars, відігравшись після двох пропущених м'ячів завдяки дублю Дональда Обіаджулу. Barau FC та Kwara United розійшлися з рахунком 1:1. Nasarawa United переміг Enyimba 1:0, Niger Tornadoes обіграв Abia Warriors з таким самим рахунком, Kun Khalifat FC здолав Inter Lagos 1:0, а Wolves і Kano Pillars завершили матч без голів.

Читай нас у