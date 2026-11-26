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Португальська «Бенфіка» зазнала розгромної виїзної поразки від чеської «Вікторії» Пльзень з рахунком 0:4 у матчі п’ятого туру загального етапу Ліги Європи.

Рахунок на 30-й хвилині відкрив Патрік Грошовскі після того, як український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін віддав невдалу передачу під час виходу команди з оборони, а суперники перехопили м’яч і реалізували атаку.

Наприкінці першого тайму господарі ще двічі вразили ворота гостей: на 43-й хвилині відзначився екснападник «Кривбаса» Прінс Аду з передачі Крістофа Кабонго, а на 44-й хвилині забив сам Кабонго. На 46-й хвилині Крістоф Кабонго оформив дубль після асисту Грошовскі, встановивши остаточний рахунок.

Попри чотири пропущені голи, Анатолій Трубін здійснив у матчі сім сейвів, а український півзахисник Георгій Судаков вийшов на заміну на початку другого тайму замість Енцо Барренечеа, проте змінити перебіг гри не зумів.

Джерело: Sport RBC.UA.

Українська команда програла суперникам із рахунком 0:1 у матчі п’ятого туру футбольної Ліги націй 14 листопада. На воротах був Трубін.

Олексій Кащук дебютував у національній збірній України.

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