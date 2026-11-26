Бенфіка з Трубіним та Судаковим принизливо поступилася Вікторії у Лізі Європи
Португальська «Бенфіка» зазнала розгромної виїзної поразки від чеської «Вікторії» Пльзень з рахунком 0:4 у матчі п’ятого туру загального етапу Ліги Європи.
Рахунок на 30-й хвилині відкрив Патрік Грошовскі після того, як український голкіпер лісабонців Анатолій Трубін віддав невдалу передачу під час виходу команди з оборони, а суперники перехопили м’яч і реалізували атаку.
Наприкінці першого тайму господарі ще двічі вразили ворота гостей: на 43-й хвилині відзначився екснападник «Кривбаса» Прінс Аду з передачі Крістофа Кабонго, а на 44-й хвилині забив сам Кабонго. На 46-й хвилині Крістоф Кабонго оформив дубль після асисту Грошовскі, встановивши остаточний рахунок.
Попри чотири пропущені голи, Анатолій Трубін здійснив у матчі сім сейвів, а український півзахисник Георгій Судаков вийшов на заміну на початку другого тайму замість Енцо Барренечеа, проте змінити перебіг гри не зумів.
Джерело: Sport RBC.UA.
Українська команда програла суперникам із рахунком 0:1 у матчі п’ятого туру футбольної Ліги націй 14 листопада. На воротах був Трубін.
Олексій Кащук дебютував у національній збірній України.