Бенсон і Макнабні вперше викликані до збірної Ірландії — BBC Sport

В Ірландії регбісти «Ольстера» Джеймі Бенсон і Джеймс Макнабні вперше отримали виклик до національної збірної на листопадові матчі Nations Championship. Про склад команди повідомляє BBC Sport.

Перший виклик для гравців «Ольстера»

24-річний Бенсон приєднався до «Ольстера» з «Гарлеквінс» у міжсезоння. Раніше він виступав за збірну Англії до 20 років, а право представляти Ірландію має завдяки матері, яка народилася в Белфасті. У «Ольстері» Бенсон переважно грав у центрі, однак також може діяти на позиції флай-хава.

23-річний Макнабні, який грає у третій лінії, раніше вже входив до тренувальних груп збірної Ірландії. Улітку він повернувся на поле після року поза грою через травму передньої хрестоподібної зв’язки.

Повернення гравців і кадрові втрати

До заявки також повернулися проп Ендрю Портер, форвард Раян Бейрд, а також вінгери Мак Генсен і Томмі О’Браєн, які пропустили літні матчі. Водночас головний тренер Енді Фаррелл не зможе розраховувати на капітана Келана Доріса через травму. Поза складом через ушкодження залишилися, зокрема, флай-хав Джек Кроулі, Джек Бойл, Гаррі Бірн, Джек Конан, Іан Гендерсон, Педді Маккарті, Келвін Неш і Брін Ворд.

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За відсутності Доріса капітаном команди буде його партнер по «Ленстеру» Ден Шиен. До складу включили й скрам-хава Джемісона Гібсон-Парка, хоча цього сезону він ще не грав за «Ленстер».

Листопадові матчі

6 листопада Ірландія зіграє з Аргентиною на стадіоні «Авіва» в Дубліні, 14 листопада прийме Фіджі, а 21 листопада — чинних чемпіонів світу Південну Африку. Наступного тижня команда Фаррелла візьме участь у фінальному вікенді турніру на Allianz Stadium у Лондоні.

У літній частині Nations Championship ірландці перемогли Австралію та Японію, але поступилися Новій Зеландії в третьому тестовому матчі.

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