Бернлі звільнив головного тренера Нікі Хаєна після 14 матчів — BBC Sport

«Бернлі» звільнив головного тренера Нікі Хаєна після 14 матчів на посаді та невдалого початку сезону. Про це повідомляє BBC Sport.

Останній матч Хаєна

Останньою грою бельгійського фахівця на чолі команди стала суботня поразка від «Лінкольн Сіті» з рахунком 1:4. «Бернлі» вів 1:0, однак господарі поля відігралися та завдали супернику шостої поразки від початку кампанії. Після цього результату клуб посідає 22-ге місце в Чемпіоншипі.

Хаєн очолив «Бернлі» 10 липня, змінивши Скотта Паркера, який залишив команду наприкінці квітня, через кілька днів після підтвердження вильоту клубу з Прем'єр-ліги. У 2024 році Хаєн виграв чемпіонат Бельгії з «Брюгге». Власник «Бернлі» Алан Пейс запросив тренера для боротьби за повернення до елітного дивізіону.

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Невдалі результати команди

Після нічиєї з «Вест Гемом» у стартовому турі результати «Бернлі» погіршилися. Команда не перемагала вдома в лізі після гри проти «Лідс Юнайтед» у Прем'єр-лізі понад рік тому. Раніше цього місяця клуб розгромив «Вотфорд» 4:0, але потім зіграв унічию з «Чарльтоном» та поступився «Вулвергемптону», відкриваючи рахунок в обох матчах.

Поразка від «Лінкольн Сіті» означала, що «Бернлі» здобув лише одну перемогу в останніх 24 матчах ліги. У 12 стартових поєдинках Чемпіоншипу команда пропустила 25 голів — це найгірший показник у дивізіоні.

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