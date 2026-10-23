Бешикташ і Крістал Пелас зіграли внічию 2:2 у Лізі Європи — Sky Sports News

У Стамбулі «Бешикташ» зіграв унічию 2:2 з «Крістал Пелас» у матчі Ліги Європи. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але після перерви гості забили двічі за чотири хвилини. «Бешикташ» зрівняв рахунок на 73-й хвилині та догравав матч удесятьох після вилучення Уміта Акдага.

VAR скасував перший гол Матета

На п'ятій хвилині нападник «Крістал Пелас» Жан-Філіп Матета відправив м'яч у ворота, однак після перегляду VAR гол скасували через офсайд. Надалі «Крістал Пелас» мав ще кілька моментів, але першими забили господарі: Вілфред Ндіді вразив ворота наприкінці першого тайму. Це був перший удар «Бешикташа» в площину воріт у матчі, повідомляє Sky Sports.

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Пелас вийшов уперед, але не втримав перевагу

На 51-й хвилині Єремі Піно замкнув простріл Анана Халаїлі. Арбітр спершу зафіксував офсайд, однак VAR підтвердив взяття воріт. Уже на 55-й хвилині Матета перехопив неточну передачу назад, увійшов до штрафного майданчика та потужним ударом забив другий м'яч «Крістал Пелас». Для форварда це був перший гол від фіналу Ліги конференцій минулого сезону.

«Бешикташ» відповів на 73-й хвилині: Джуніор Олайтан, який вийшов на заміну, пробив низом у кут воріт. Невдовзі Уміт Акдаг отримав червону картку за підкат двома ногами проти Йоргена Странд-Ларсена. Наприкінці зустрічі Странд-Ларсен залишив поле через травму, а господарі втримали нічию. «Крістал Пелас» цим результатом перервав серію з двох поразок.

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