Беццеккі виграв Гран-прі Індонезії в MotoGP — TimesLIVE

Італійський гонщик Марко Беццеккі на мотоциклі Aprilia переміг у Гран-прі Індонезії серії MotoGP. Другим фінішував Рауль Фернандес, а третє місце посів Хорхе Мартін, який завдяки цьому повернув собі лідерство в чемпіонаті.

Фернандес втратив лідерство наприкінці гонки

Фернандес стартував із поулпозиції та в першій половині заїзду разом із Беццеккі відірвався від переслідувачів. Він виступав із переломом вказівного пальця, якого зазнав у суботній спринтерській гонці.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У другій половині дистанції пілот Trackhouse почав втрачати темп. Беццеккі скористався цим за дев'ять кіл до фінішу, вийшов уперед і здобув перемогу. Три перші позиції в гонці посіли представники італійського виробника Aprilia, повідомляє TimesLIVE.

Мартін знову очолив чемпіонат

Після третього місця Мартін набрав 355 очок і вийшов на першу позицію загального заліку. Марк Маркес, який переміг у суботньому спринті, фінішував шостим у недільній гонці та має 353 бали. Південноафриканський гонщик Бред Біндер посів 16-те місце.

Читай нас у