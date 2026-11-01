Бігунка Сіара Магін померла у 34 роки — BBC Sport
Північноірландська бігунка Сіара Магін, чемпіонка Європи та дворазова учасниця Олімпійських ігор у складі Ірландії, померла у віці 34 років. Про смерть спортсменки повідомило BBC Sport. Магін була родом із Портаферрі в Північній Ірландії.
Діагноз раку
У липні минулого року Магін повідомила, що їй діагностували рак. BBC Sport наводить цю інформацію у повідомленні про смерть легкоатлетки.
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У заяві, опублікованій у соціальних мережах Магін, зазначили, що о 6:30 ранку вона померла в оточенні близьких. У повідомленні її назвали улюбленою донькою, сестрою, дружиною, подругою та натхненням для багатьох і додали, що за нею глибоко сумуватимуть.
Європейський титул і Олімпіади
Магін стала чемпіонкою Європи у 2024 році. Вона двічі представляла Ірландію на Олімпійських іграх.