Бігунка Сіара Магін померла у 34 роки — BBC Sport

Північноірландська бігунка Сіара Магін, чемпіонка Європи та дворазова учасниця Олімпійських ігор у складі Ірландії, померла у віці 34 років. Про смерть спортсменки повідомило BBC Sport. Магін була родом із Портаферрі в Північній Ірландії.

Діагноз раку

У липні минулого року Магін повідомила, що їй діагностували рак. BBC Sport наводить цю інформацію у повідомленні про смерть легкоатлетки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У заяві, опублікованій у соціальних мережах Магін, зазначили, що о 6:30 ранку вона померла в оточенні близьких. У повідомленні її назвали улюбленою донькою, сестрою, дружиною, подругою та натхненням для багатьох і додали, що за нею глибоко сумуватимуть.

Європейський титул і Олімпіади

Магін стала чемпіонкою Європи у 2024 році. Вона двічі представляла Ірландію на Олімпійських іграх.

Читай нас у