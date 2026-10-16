Bild повідомив про можливе пошкодження меніска у Яна Лещинського — Interia Sport

У Німеччині з’явилися повідомлення про проблеми з коліном у 19-річного польського захисника «Боруссії» Менхенгладбах Яна Лещинського. За даними Interia Sport, німецький Bild припускає, що футболіст міг пошкодити меніск після невдалого приземлення під час боротьби у повітрі на тренуванні.

Клуб не підтвердив діагноз

Bild повідомив, що «Боруссія» Менхенгладбах не підтвердила інформації про характер можливого ушкодження. За оцінкою видання, тривалість відновлення залежатиме від того, чи знадобиться Лещинському операція, а також від виду можливого хірургічного втручання.

У Bild зазначили, що в разі такого ушкодження відновлення може тривати від двох до понад шести місяців. Остаточні строки реабілітації футболіста наразі не оголошували.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перехід із «Легії»

Лещинський перейшов до «Боруссії» Менхенгладбах із варшавської «Легії» влітку. За інформацією Interia Sport, німецький клуб заплатив за трансфер близько 3 млн євро.

Контракт захисника розрахований до 2030 року. Від початку виступів за менхенгладбахський клуб він провів чотири офіційні матчі в усіх турнірах.

Читай нас у