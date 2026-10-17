Біллі Лауннейн став наймолодшим чемпіоном Британії серед жокеїв з 1923 року — BBC Sport

20-річний ірландський жокей Біллі Лауннейн в Аскоті, Велика Британія, отримав трофей чемпіона Британії серед жокеїв. Він став наймолодшим володарем цього титулу за понад століття — відтоді, як у 1923 році чемпіоном став Чарлі Елліотт, повідомляє BBC Sport.

Перемога над п’ятиразовим чемпіоном

Лауннейн випередив у боротьбі за титул Ойсіна Мерфі, який п’ять разів здобував чемпіонство. Цього року він здобув понад 220 перемог. У травні жокей виграв свій перший класичний забіг — 2000 Guineas — а згодом додав ще чотири перемоги в перегонах Group One.

У перегонах Лауннейн дебютував близько чотирьох років тому. Його батько Марк Лауннейн працює тренером, а сам жокей розповідав, що в дитинстві щосуботи їздив із батьком на перегони до Вулвергемптона.

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Наступна мета — рекорд Річардса

Лауннейн заявив, що любить свою роботу та верхову їзду, якою хотів займатися все життя. Тепер він націлений на рекорд сера Гордона Річардса — 269 перемог у гладких перегонах за календарний рік, встановлений у 1947 році. Також жокей не відкидає можливості знову поборотися за чемпіонський титул у 2027 році.

Мерфі відзначив дисципліну, працьовитість і результати свого молодого суперника. Того ж дня в Аскоті британсько-норвезький жокей Вільям Б’юїк виграв Champion Stakes на Ombudsman, Queen Elizabeth II Stakes на Talk of New York та Balmoral Handicap на Fifth Column, оформивши требл із коефіцієнтом 206/1.

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