Біллс перемогли Ремс в овертаймі завдяки філдголу Басса — The Guardian

«Баффало Біллс» перемогли «Лос-Анджелес Ремс» із рахунком 37:34 в овертаймі в матчі НФЛ. Тайлер Басс реалізував філдгол із 45 ярдів за 1 хвилину 55 секунд до завершення додаткового часу, а квотербек «Біллс» Джош Аллен набрав 331 ярд і записав до активу два тачдауни.

Як повідомляє The Guardian, Аллен віддав 210 ярдів пасом і набрав ще 121 ярд на виносах. Для нього це була перша перемога в овертаймі за кар'єру: до цього квотербек програв усі сім матчів, що переходили в додатковий час. Після цієї гри рекорд «Баффало» становить 4–1.

Блокований удар в овертаймі

За чотири секунди до кінця основного часу ранінгбек «Ремс» Кайрен Вільямс заніс м'яч із одного ярда та перевів гру в овертайм. На початку додаткового часу «Біллс» дісталися території суперника, однак Джеймс Кук втратив м'яч — це був його другий фамбл у матчі. М'яч підхопив Аарон Дональд.

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Меттью Стаффорд вивів «Ремс» до 30-ярдової позначки «Баффало», але Гаррісон Мевіс не реалізував другу спробу філдголу за гру: Грег Руссо заблокував удар. Після цього Аллен виконав виноси на 19 і 13 ярдів, створивши позицію для вирішального удару Басса.

Статистика лідерів

Стаффорд завершив матч із 383 пасовими ярдами та трьома тачдаунами. Ресивер «Ремс» Пука Накуа встановив особистий рекорд, зробивши 17 прийомів на 138 ярдів і занісши тачдаун. Після п'яти матчів сезону рекорд «Лос-Анджелес» становить 2–3.

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