Бобб приніс Фулгему перемогу над Ковентрі на 80-й хвилині — Sky Sports News

«Фулгем» переміг «Ковентрі» з рахунком 1:0 у матчі Прем'єр-ліги, що відбувся 24 жовтня на Coventry Building Society Arena. Єдиний гол на 80-й хвилині забив норвезький атакувальний півзахисник Оскар Бобб: він увійшов до штрафного майданчика та закрутив м'яч у дальній кут. Про це повідомляє Sky Sports.

Нереалізовані моменти та VAR

До перерви «Фулгем» був ближче до гола: Джош Кінг влучив у стійку. Також команда претендувала на пенальті після епізоду за участю Келвіна Бессі та Брендона Томаса-Асанте. VAR детально перевірив момент, але рішення не призначати одинадцятиметровий залишили чинним.

Колишній арбітр Майк Дін в ефірі Sky Sports пояснив, що Бессі спершу відштовхнув суперника, створюючи собі простір, а вже після цього Томас-Асанте потягнув його за футболку. На думку Діна, перше порушення було з боку захисника «Фулгема».

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Позиції команд

Наприкінці матчу «Ковентрі» також звертав увагу на можливу гру рукою Шея Чарльза у штрафному майданчику після навісу Джека Рудоні. Цей епізод VAR швидко перевірив і не побачив підстав для пенальті.

Перемога стала для команди Альваро Арбелоа другою поспіль у Прем'єр-лізі. «Фулгем» залишив зону вильоту та піднявся на 12-те місце, тоді як «Ковентрі» після восьми матчів залишається 19-м.

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