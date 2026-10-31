Бодибілдер Канадзава у 90 років виступив на турнірі в Іспанії — Channel NewsAsia

90-річний японський бодибілдер Тосісуке Канадзава виступив на змаганнях Міжнародної федерації фітнесу та бодибілдингу в іспанському прибережному місті Санта-Сусанна. Він змагався у ветеранській категорії для спортсменів віком від 50 років із суперниками, які були на десятиліття молодшими.

Підготовка до виходу на сцену

Перед виступом Канадзава, як і решта учасників, розігрівався зі своєю командою та наносив спрей для засмаги перед позуванням під сценічним освітленням. «Мені подобається пробувати те, чого ніхто раніше не робив, і понад усе я хочу займатися бодибілдингом до кінця життя», — сказав спортсмен, повідомляє Channel NewsAsia.

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Раціон і наступний старт

Бодибілдер пов’язує свою фізичну форму зі суворим раціоном, якого дотримується десятиліттями. За його словами, після 50 років він нарощував м’язи, харчуючись коричневим рисом, натто — ферментованими соєвими бобами — та місо-супом. Канадзава заявив, що завдяки такому класичному японському харчуванню за 90 років жодного разу не хворів.

Спортсмен не посів призового місця на турнірі, однак не виключає ще одного виступу. Він сказав, що може спробувати змагатися у 93 роки, після чого, ймовірно, завершить виступи. Канадзава також висловив сподівання, що його приклад заохотить літніх людей залишатися активними та наполегливо працювати над своїми цілями.

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