Богданка ЛУК Люблін обіграла Скру 3:1 і зберегла лідерство — Interia Sport

У польському Любліні «Богданка ЛУК Люблін» перемогла ПГЕ ГІЕК «Скру» Белхатув з рахунком 3:1 у матчі четвертого туру TAURON Liga. Команда Стефана Антиги виграла три наступні партії після поразки в першій — 25:27, 25:20, 26:24, 26:24 — і залишилася на чолі турнірної таблиці. Як повідомляє Interia Sport, люблінський клуб є єдиним у лізі, який ще не програвав у нинішньому сезоні.

Повернення Леона та зміни Антиги

До стартового складу господарів повернувся Вільфредо Леон, який раніше відпочивав. У першому сеті він набрав вісім очок, однак гості здобули перемогу на перевагах: блок Матеуша Новака після атаки Рана Такахаші приніс «Скрі» вирішальний бал.

У другому сеті Такахаші замінив Миколай Савицький. Під час партії Антига також випустив Матеуша Малиновського замість Кевіна Сасака, який реалізував три з 12 атак. У господарів почав краще працювати блок, а після дій Алекса Грозданова команда повела 18:15 і зрештою зрівняла рахунок за сетами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дві напружені кінцівки

У третій партії «Скра» мала сетбол за рахунку 24:23, але Люблін відігрався. Леон допоміг подачею та грою в захисті, а Савицький завершив вирішальні атаки — 26:24. У четвертому сеті гості також вели 7:5, проте господарі перехопили ініціативу завдяки подачам Леона.

Наприкінці матчу команда з Белхатува відіграла три матчболи, однак «Богданка ЛУК» знову виграла 26:24. Найціннішим гравцем зустрічі визнали Савицького. До цього поєдинку люблінський клуб здобув три перемоги з рахунком 3:0 та виграв AL-KO Суперкубок Польщі.

Читай нас у