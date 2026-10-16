Богуш забив через себе та випередив Левандовського в MLS — Interia Sport

Матеуш Богуш забив ударом через себе в матчі 29-го туру регулярного сезону MLS між «Сан-Дієго» та «Х’юстон Динамо», який завершився з рахунком 3:3. На 33-й хвилині польський півзахисник прийняв м’яч грудьми у штрафному майданчику й пробив через себе, не залишивши шансів воротареві господарів. Про це повідомляє Interia Sport.

Нічия після шести голів

На момент гола Богуша «Сан-Дієго» вигравав 2:1. «Х’юстон Динамо» згодом вийшов уперед і зберігав перевагу до 86-ї хвилини, однак матч завершився нічиєю. Загалом команди забили шість м’ячів.

Сім голів у сезоні MLS

Після цього матчу 25-річний Богуш має сім голів у чемпіонаті MLS. Він випередив Роберта Левандовського на один м’яч, хоча провів удвічі більше зустрічей — 28 проти 14.

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У тому самому турі «Чикаго Файр» із Левандовським у стартовому складі програв удома «Філадельфія Юніон» з рахунком 1:3. Польський нападник відіграв до 68-ї хвилини. У MLS він забив шість м’ячів, ще один гол записав на свій рахунок у Leagues Cup.

Богуш має п’ять матчів за національну збірну Польщі. Усі ці поєдинки він провів за каденції Міхала Пробежа, а востаннє грав за збірну в червні минулого року.

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