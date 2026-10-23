Боєць Двалішвілі набрав 19 фунтів за п’ять годин перед UFC 333 — BBC Sport

Грузинський боєць Мераб Двалішвілі заявив, що за п’ять годин після офіційного зважування перед титульним поєдинком UFC 333 в Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, набрав 19 фунтів, або близько 8,6 кг. Перед боєм у легшій вазі Двалішвілі та його суперник Петро Ян показали на вагах по 135 фунтів.

Відновлення після зважування

Пізніше 35-річний Двалішвілі опублікував в Instagram відео, на якому його вага становила 154 фунти. За словами бійця, протягом п’яти годин він пив воду та відновлювався, а після цього збирався почати їсти.

Як повідомляє BBC Sport, бійці ММА зазвичай зменшують вагу в останні дні перед поєдинком, зокрема втрачаючи рідину, а після зважування відновлюють її. Такий процес може забезпечити фізичну перевагу в октагоні.

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Рекомендації UFC

UFC рекомендує спортсменам втрачати протягом змагального тижня не більш як 8% маси тіла. У день бою бійцям також радять утримувати вагу в межах 10% від ліміту своєї вагової категорії.

Організація заборонила внутрішньовенні крапельниці та створила Performance Institute, де спортсмени можуть отримати рекомендації фахівців зі здоров’я. Двалішвілі прагне повернути титул, який втратив у поєдинку з дворазовим чемпіоном Яном у грудні минулого року.

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