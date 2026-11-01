Бока Хуніорс переміг Рівер Плейт 1:0 у Суперкласіко — Buenos Aires Times

Аргентинський «Бока Хуніорс» переміг «Рівер Плейт» з рахунком 1:0 у Суперкласіко на стадіоні «Ла Бомбонера» в Буенос-Айресі. Гості завершили матч удев’ятьох після двох вилучень. Про це повідомляє Buenos Aires Times.

Гол Ді Лолло

Вирішальний м’яч на 27-й хвилині забив захисник «Бока Хуніорс» Лаутаро Ді Лолло. Він головою переправив м’яч у ворота та приніс команді перемогу в 15-му, передостанньому турі турніру Клаусура.

Матч відвідали близько 50 тисяч уболівальників «Боки». Господарі скористалися чисельною перевагою та втримали мінімальний рахунок до фінального свистка.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Два вилучення у Рівер Плейт

«Рівер Плейт» залишився в меншості вже на дев’ятій хвилині: червону картку отримав захисник Лукас Мартінес Кварта. На 79-й хвилині з поля вилучили Гонсало Монтьєля, який отримав другу жовту картку.

Перемога підняла «Бока Хуніорс» на друге місце в групі A Клаусури та повернула команду на першу позицію в річній таблиці, посиливши її боротьбу за кваліфікацію до Кубка Лібертадорес 2027 року. «Рівер Плейт» залишився четвертим у групі B, але опустився на восьме місце в річному заліку, де розігрують три путівки до турніру.

Читай нас у