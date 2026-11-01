Боксер Альварес переміг Мбіллі та повернув титул WBC — Channel NewsAsia

Мексиканський боксер Сауль Альварес переміг француза Крістіана Мбіллі одностайним рішенням суддів у поєдинку за титул WBC у другій середній вазі, що відбувся на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Як повідомляє Channel NewsAsia, Альварес повернув собі титул чемпіона світу за версією WBC.

Оцінки суддів

Судді віддали перемогу Альваресу з рахунками 115:112, 116:111 та 117:110. 36-річний мексиканець проводив перший бій за понад рік. У поєдинку він діяв на контратаках і завдавав точних ударів по корпусу.

Мбіллі намагався нав'язати суперникові високий темп і чинив постійний тиск. Водночас Альварес завдавав точніших ударів. У сьомому раунді мексиканець влучив аперкотом, після якого його суперник похитнувся.

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Повернення після поразки

Для Альвареса цей бій став поверненням після поразки від американця Теренса Кроуфорда у вересні 2025 року. Тоді Кроуфорд переміг його одностайним рішенням суддів, а Альварес утратив статус абсолютного чемпіона другої середньої ваги.

Мбіллі, якому 31 рік, став повноцінним чемпіоном WBC після того, як Кроуфорд залишив дивізіон. Раніше він володів тимчасовим титулом WBC. Перед зустріччю з Альваресом уродженець Камеруну мав 29 перемог і одну нічию. Поразка від Альвареса стала першою в його професійній кар'єрі.

Після перемоги рекорд Альвареса становить 64 перемоги, три поразки та дві нічиї.

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