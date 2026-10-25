Боксер Далтон Сміт захистив титул WBC у бою з Пуельйо — BBC Sport

Британський боксер Далтон Сміт у Шеффілді, Велика Британія, захистив титул чемпіона світу WBC у першій напівсередній вазі, перемігши домініканця Альберто Пуельйо роздільним рішенням суддів. Поєдинок на Utilita Arena завершився з рахунками 115:113, 115:113 на користь Сміта та 116:112 на користь Пуельйо.

Для 29-річного Сміта це стала 20-та перемога в професійній кар'єрі, у якій він досі не зазнавав поразок. Як повідомляє BBC Sport, це був перший захист титулу британця після перемоги нокаутом у п'ятому раунді над Субріелем Матіасом у Брукліні в січні.

Перебіг поєдинку

Сміт вийшов на ринг у синьо-білих кольорах свого улюбленого футбольного клубу «Шеффілд Венздей». Бій почався обережно: обидва спортсмени діяли уважно в захисті та використовували контратаки. Пуельйо, який боксує в лівосторонній стійці, у шостому раунді завдав серії прямих ударів лівою рукою.

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У дев'ятому раунді Сміт провів подвійний джеб і правий хук, на що Пуельйо відповів аперкотом та ударом у корпус. У заключних раундах Сміт, маючи розсічення під правим оком, обмінювався ударами із суперником. BBC Sport зазначає, що британець міг мати перевагу в окремих епізодах завдяки вищому темпу роботи.

Подальші плани

Поєдинок спочатку планували провести в червні, але його перенесли через травму ліктя Сміта. Для Пуельйо, якого BBC Sport називає дворазовим чемпіоном світу, ця поразка стала другою в професійній кар'єрі.

Після перемоги над обов'язковим претендентом Сміт може націлитися на великі бої у своїй ваговій категорії. Серед потенційних суперників BBC Sport називає непереможеного американця Шакура Стівенсона, чемпіона WBA Гарі Антуанна Расселла та британця Адама Азіма. Сміт раніше заявляв, що хотів би провести бій на стадіоні «Гіллсборо» у 2027 році.

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