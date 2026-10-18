Боксер Дюбуа зупинив Вордлі у другому раунді та зберіг титул WBO — BBC Sport

Британський боксер Даніель Дюбуа переміг Фабіо Вордлі зупинкою бою в другому раунді на арені O2 у Лондоні, Велика Британія, та зберіг титул чемпіона світу WBO у важкій вазі. Про це повідомляє BBC Sport.

Нокдаун на старті бою

29-річний Дюбуа відправив Вордлі в нокдаун прямим ударом правою рукою впродовж перших 20 секунд поєдинку. Вордлі вистояв у першому раунді, однак у другому Дюбуа продовжив атаки.

Кут 31-річного Вордлі викинув рушник після нового тривалого наступу чемпіона. Для Дюбуа це була друга поспіль перемога над британським суперником зупинкою бою.

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Реванш через п’ять місяців

Бій у Лондоні став реваншем після поєдинку в Манчестері, який відбувся п’ять місяців тому. Тоді Дюбуа двічі побував у нокдауні, але переміг Вордлі в 11-раундовому поєдинку.

Після перемоги професійний рекорд Дюбуа становить 24 перемоги, з яких 23 — нокаутом, і три поразки. Для Вордлі ця невдача стала другою в 23 боях на професійному рингу.

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