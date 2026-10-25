Боксер Влодарчик переміг Сяноса у бою в малих рукавичках — Interia Sport

У Радомі, Польща, Кшиштоф «Діабло» Влодарчик переміг Марціна «Таноса» Сяноса в головному бою вечора турніру Babilon MMA 61. Поєдинок у форматі боксу в малих рукавичках, який відбувся в октагоні, завершився роздільним рішенням суддів: 29:28, 28:29, 29:28 на користь Влодарчика, повідомляє Interia Sport.

Бій тривав усю дистанцію

Суперники провели три раунди по три хвилини. У стартовому раунді Влодарчик намагався контролювати дистанцію, тоді як Сянос діяв переважно поодинокими ударами. У другій трихвилинці темп ненадовго зріс, однак чимало епізодів завершувалися клінчем.

У третьому раунді на обличчі Сяноса з'явилося невелике розсічення. Він продовжував іти вперед, а Влодарчик працював у захисті та на ногах. Бій пройшов повну дистанцію, тож переможця визначили за суддівськими записками.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Різниця у вазі та досвіді

Перед поєдинком Сянос важив майже 130 кг, тоді як Влодарчик — менше ніж 100 кг. Сянос відомий виступами у ММА та поєдинками на фрік-галях; перед зустріччю з Влодарчиком він переміг Пшемислава Мисіалу на Babilon MMA 59 і Міхала Круліка на FAME 32.

Влодарчик — колишній чемпіон світу за версіями WBC та IBF у першій важкій вазі. У травні 2025 року він нокаутував Адама Бальського в десятому раунді та здобув тимчасовий титул WBC у бріджервейті. Бій із Сяносом став для нього виступом поза традиційним професійним боксерським рингом.

Читай нас у