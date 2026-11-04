Боксерка Аманда Серрано проведе прощальний бій у Пуерто-Рико 9 січня — BBC Sport

Пуерториканська боксерка Аманда Серрано 9 січня проведе прощальний бій на батьківщині — у Сан-Хуані вона зустрінеться з австралійкою Скай Фелзон. 38-річна Серрано захищатиме об'єднані титули WBO та WBA у напівлегкій вазі, повідомляє BBC Sport.

Останній вихід на ринг

Раніше Серрано заявила, що завершить кар'єру після цього поєдинку, який промоутери назвали The Last Walk. Боксерка сказала, що хоче, аби її пам'ятали як людину, яка змінила спорт, і наголосила: у кожному бою та на кожному тренуванні віддавала все можливе.

Серрано проведе свій останній бій у форматі 12 раундів по три хвилини. За її словами, вона повернулася до такого формату, щоб насолодитися кожною секундою останнього виступу на рингу. Вона також спробує одноосібно встановити рекорд жіночого боксу за кількістю нокаутів, який нині ділить з американкою Крісті Мартін.

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Суперниця з Австралії

Рекорд Серрано становить 50 перемог, чотири поразки та одну нічию, зокрема 32 перемоги нокаутом. Її суперниця Фелзон, якій також 38 років, має 12 перемог і дві поразки, а сім її перемог здобуті нокаутом. Австралійка назвала можливість зустрітися із Серрано здійсненням мрії та заявила, що прагне не лише стати частиною історії суперниці, а й написати власну.

Серрано стала першою і поки єдиною представницею Пуерто-Рико — серед чоловіків і жінок — яка здобула статус абсолютної чемпіонки світу. У 2022 році вона та ірландка Кеті Тейлор стали першими жінками-боксерками, які очолили вечір боксу в нью-йоркському Медісон-сквер-гардені. У 2023 році Серрано перемогла бразилійку Данілу Рамос у першому в історії жіночому об'єднаному чемпіонському бою, проведеному за формулою 12 раундів по три хвилини.

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