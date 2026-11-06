Болгарський важкоатлет Божидар Андрєєв отримав чотирирічну дискваліфікацію за допінг

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Бронзового призера Олімпійських ігор 2024 року з важкої атлетики, болгарина Божидара Андрєєва, дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил. У його організмі виявили метаболіт местеролону — забороненої речовини, використання якої є порушенням антидопінгових вимог.

В організмі Андрєєва знайшли метаболіт местеролону.

29-річний Андрєєву є бронзовим призером Чемпіонату світу 2019. Він також двічі перемагав на Чемпіонатах Європи (2019, 2024 роки). Бронза Олімпіади-2024 стала головним успіхом у кар'єрі Андрєєва.

Про це повідомляється з посиланням на пресслужбу Міжнародної агенції допінг-тестування (ITA).

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