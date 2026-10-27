Бонек вважає нагороду Кейна за Золотий м’яч частково заслуженою — Interia Sport

Збігнєв Бонек заявив, що був дещо здивований врученням Золотого м’яча нападнику «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейну. Водночас колишній футболіст сказав, що англієць певною мірою заслужив на цю нагороду.

Як повідомляє Interia Sport, Бонек зазначив, що нині дедалі важче визначити, хто має посідати перше або друге місце в голосуванні. За його словами, критерії оцінювання футболістів є широкими, а нападники частіше здобувають Золотий м’яч, оскільки грають в атаці та забивають голи.

Аргументи на користь Кейна

Бонек відзначив талант Ламіна Ямаля та швидкість Кіліана Мбаппе, однак назвав Кейна найконкретнішим серед претендентів. Він звернув увагу на результати англійця з «Баварією»: перемогу в Кубку Німеччини та чемпіонаті країни.

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Також Бонек згадав третє місце Кейна на чемпіонаті світу. На його думку, з рішенням більшості не варто сперечатися, тому нагорода, ймовірно, дісталася англійському нападнику заслужено.

Друге місце Еви Пайор

Окремо Бонек прокоментував друге місце польської футболістки Еви Пайор у жіночому голосуванні, де перемогла Алексія Путельяс. Він не назвав результат несправедливим і наголосив, що Пайор залишається серед провідних гравчинь світу.

Бонек високо оцінив розвиток Пайор, її рухливість, пресинг, амбіції та наполегливість. Він також нагадав, що сам посів третє місце в голосуванні за Золотий м’яч 1982 року після чемпіонату світу в Іспанії, а нагороду тоді отримав італієць Паоло Россі.

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