Бонек засумнівався у виклику Сіммса до збірної Польщі — Interia Sport

У Польщі колишній футболіст Збігнєв Бонек висловив сумніви щодо можливого виклику нападника «Ковентрі» Елліса Сіммса до національної збірної. Футболіст, мати якого є полькою, отримав польський паспорт і може претендувати на виступи за команду. Як повідомляє Interia Sport, рішення про можливе запрошення гравця ухвалюватиме головний тренер Ян Урбан.

Сумніви Бонека

Бонек заявив, що йому складно оцінювати Сіммса, оскільки він не знайомий із ним як із футболістом. Він звернув увагу, що на профілі гравця Transfermarkt його вказано як англійського футболіста, а також на те, що нападник виступав за збірну Англії до 18 років.

Колишній футболіст назвав профіль Сіммса цікавим, зокрема з огляду на його зріст 1,91 метра. Водночас Бонек наголосив, що цього року нападник мав мало ігрової практики. Він також заявив, що не підтримує так звані кон’юнктурні паспорти, якщо гравець не має тісного культурного зв’язку з Польщею та не знає мови.

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Ігрова практика нападника

Сіммс забив гол у матчі «Ковентрі» проти «Ньюкасла» 12 жовтня, який завершився з рахунком 4:1. Після цього, за даними видання, він або залишався на лаві запасних, або не потрапляв до заявки команди.

У матеріалі зазначається, що 25-річний нападник у цьому сезоні провів 117 хвилин у Прем’єр-лізі та ще 32 хвилини в Кубку англійської футбольної ліги. Бонек вважає, що головним критерієм для можливого виклику має бути нинішня форма Сіммса, а остаточне рішення належить Яну Урбану.

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