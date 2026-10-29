Борчиня Вікторія Холуй здобула срібло чемпіонату світу в Астані — Interia Sport

Польська борчиня Вікторія Холуй здобула срібну медаль чемпіонату світу з боротьби в Астані, Казахстан. У фіналі вагової категорії до 72 кг 29-річна спортсменка програла представниці Китаю Зелу Лі з рахунком 3:4, повідомляє Interia Sport.

Шлях до фіналу

Холуй, яка представляє клуб АКС Бялогард, розпочала змагання 28 жовтня з перемоги над 20-річною Тану Шармою з Індії — 12:2. У чвертьфіналі польська спортсменка зустрілася із Зайнеб Сгаєр із Тунісу. За рахунку 9:0 вона достроково завершила сутичку, поклавши суперницю на лопатки.

У півфіналі Холуй перемогла американку Прешес Розанну Белл. Поєдинок завершився достроково, коли полька вела з рахунком 11:0. Цей результат гарантував їй щонайменше срібну нагороду та місце у вирішальній сутичці.

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Перша медаль чемпіонату світу

Срібло в Астані стало для Холуй першою медаллю на дорослих чемпіонатах світу. Раніше цього року вона виборола срібну медаль чемпіонату Європи в Тирані, а два роки тому стала бронзовою призеркою європейської першості в Бухаресті. Також спортсменка посіла восьме місце на Олімпійських іграх у Парижі.

Чемпіонат світу в Астані триває до 1 листопада. Ще один представник АКС Бялогард Збігнєв Барановський змагався у вільній боротьбі у категорії до 97 кг: він програв у півфіналі та мав провести сутичку за бронзову медаль.

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