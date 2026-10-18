Борнмут обіграв Сандерленд 2:0 і здобув першу перемогу в АПЛ — Sky Sports News
«Борнмут» переміг «Сандерленд» із рахунком 2:0 у матчі Прем'єр-ліги на стадіоні Vitality Stadium та здобув першу перемогу в чемпіонаті цього сезону. Як повідомляє Sky Sports, команда Марко Розе виграла матч 18 жовтня завдяки голам Маркуса Таверньє та Еванілсона.
Швидкий гол і вилучення
Господарі відкрили рахунок уже на шостій хвилині. Кевін Дансо та Омар Альдерете не впоралися з довгим пасом, після чого Еванілсон віддав передачу на Таверньє, який головою відправив м'яч у ворота з близької відстані.
На 17-й хвилині «Сандерленд» залишився в меншості: Дансо отримав пряму червону картку за фол проти Еванілсона, який виходив віч-на-віч із воротарем. До перерви гостям вдалося не пропустити вдруге, хоча «Борнмут» мав ще кілька моментів.
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Другий м'яч Еванілсона
На 48-й хвилині Еванілсон подвоїв перевагу господарів. Бразильський нападник скористався неточним пасом назад від Альдерете, обіграв воротаря Робіна Руфса та відправив м'яч у порожні ворота.
Надалі Еванілсон і Раян могли збільшити перевагу «Борнмута», однак Руфс здійснив кілька сейвів. Після цієї перемоги «Борнмут» піднявся на 15-те місце турнірної таблиці. «Сандерленд» зазнав четвертої поспіль поразки в лізі та перебуває на 19-й позиції. Наступний матч команда проведе проти «Леха» в Лізі Європи в четвер.