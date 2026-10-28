Борнмут переміг Астон Віллу 3:0 і вийшов до чвертьфіналу Кубка ліги — Sky Sports News

В Англії «Борнмут» на своєму полі переміг «Астон Віллу» з рахунком 3:0 у матчі четвертого раунду Кубка ліги та вийшов до чвертьфіналу турніру. Як повідомляє Sky Sports, для команди Марко Розе ця перемога стала п’ятою поспіль у всіх турнірах.

Голи Адлі, Кука та Родрігеса

Рахунок на сьомій хвилині відкрив Амін Адлі, який забив після передачі Хуліо Солера. На 51-й хвилині перевагу господарів подвоїв капітан Льюїс Кук: його подача опинилася у воротах після помилки голкіпера «Астон Вілли» Марко Бізота біля ближньої стійки.

Остаточний рахунок на 69-й хвилині встановив Альваро Родрігес. Для літнього новачка «Борнмута» цей гол став першим в англійському внутрішньому футболі. Загалом команди завдали 36 ударів.

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Ротація складів

Марко Розе зробив вісім змін у складі «Борнмута», однак команда продовжила переможну серію після матчів із «Міланом» і «Манчестер Юнайтед». Тренер «Астон Вілли» Унаї Емері змінив дев’ятьох футболістів після перемоги над «Манчестер Сіті» у попередній грі.

Поразка перервала семиматчеву безпрограшну серію бірмінгемської команди. «Борнмут» уперше з сезону 2018/19 дістався чвертьфіналу Кубка ліги.

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