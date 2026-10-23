Борнмут розгромив Мілан 3:0 у Лізі Європи — Sky Sports News

«Борнмут» на стадіоні Vitality в Англії переміг «Мілан» з рахунком 3:0 у матчі Ліги Європи 22 жовтня 2026 року. Два перші м’ячі господарі забили з пенальті, а остаточний рахунок прямим ударом зі штрафного встановив Амін Адлі. Як повідомляє Sky Sports, для «Борнмута» це продовження вдалого старту в його першій єврокубковій кампанії.

Два пенальті до перерви

На п’ятій хвилині арбітри після перевірки VAR зафіксували гру рукою захисника «Мілана» Коні де Вінтера в епізоді після удару Еванілсона головою. Джастін Клюйверт реалізував пенальті на восьмій хвилині, відправивши м’яч у кут, протилежний тому, куди стрибнув Майк Меньян.

На 28-й хвилині «Мілан» залишився в меншості. Голкіпер і капітан команди Меньян отримав пряму червону картку після того, як штовхнув у обличчя півзахисника «Борнмута» Тайлера Адамса під час подачі кутового. Після перевірки VAR господарям також призначили другий пенальті. На 32-й хвилині Маркус Таверньє реалізував його, перегравши воротаря Лоренцо Торріані, який вийшов на заміну.

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Гол Адлі зі штрафного

У другому таймі «Борнмут» продовжив створювати моменти. На 57-й хвилині Клюйверт після розіграшу короткого кутового пробив повз дальню стійку. На 67-й хвилині Раян після навісу Бена Геннона-Доука пробив головою вище воріт.

Остаточний рахунок на 84-й хвилині встановив Адлі, який вийшов на заміну. Він виконав штрафний удар, спрямувавши м’яч крізь стінку «Мілана» у ворота. На 87-й хвилині Торріані кінчиками пальців відбив удар Раяна, не дозволивши господарям забити четвертий м’яч. Після трьох матчів «Борнмут» має три перемоги та посідає третє місце в таблиці Ліги Європи.

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