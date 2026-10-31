Борнмут здолав Лідс 2:0, це шоста суха перемога поспіль — Sky Sports News

«Борнмут» на стадіоні Vitality обіграв «Лідс» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги. Голами відзначилися Еванілсон на 31-й хвилині та Амін Адлі на четвертій компенсованій хвилині другого тайму. За даними Sky Sports, команда Марко Розе виграла шостий матч поспіль у всіх турнірах, не пропустивши жодного гола.

Помилка воротаря відкрила рахунок

До пропущеного м’яча «Лідс» виглядав краще, однак пропустив після невдалого пасу воротаря Джеймса Траффорда. Еванілсон скористався помилкою голкіпера та вивів господарів уперед.

На 11-й хвилині нападник «Лідса» Домінік Калверт-Льюїн забив у своєму 50-му матчі за клуб, але гол скасували після перевірки VAR через гру рукою.

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Безвиграшна серія Лідса

Гості завдали 10 ударів, але лише один із них був у площину воріт. Показник очікуваних голів «Лідса» становив 0,61. Команда забила лише двічі в останніх п’яти матчах Прем’єр-ліги та не може перемогти в чемпіонаті вже п’ять ігор поспіль.

Остаточний рахунок у компенсований час встановив Амін Адлі після передачі Жуніора Елі Крупі, який у цьому епізоді прокинув м’яч між ногами супернику. Під час переможної серії «Борнмут» також обіграв «Штурм», «Сандерленд», «Мілан», «Манчестер Юнайтед» та «Астон Віллу».

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