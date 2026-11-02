Бортвік відхилив пропозицію Едвардса працювати зі збірною Англії — BBC Sport

Головний тренер чоловічої збірної Англії з регбі Стів Бортвік відхилив пропозицію фахівця із захисту Шона Едвардса працювати в його штабі на Кубку світу 2027 року в Австралії. Про це Едвардс розповів в інтерв’ю подкасту Rugby Union Weekly, повідомляє BBC Sport.

За словами 60-річного тренера, він обговорив можливу співпрацю з Бортвіком телефоном і був готовий прийняти будь-яку роль у команді. Бортвік відповів, що задоволений чинним тренерським штабом і його роботою, а Едвардс зазначив, що поважає це рішення.

Робота з Аргентиною

На початку року Едвардс залишив посаду у збірній Франції. Після короткострокової консультативної роботи з жіночою збірною Англії він почав працювати зі збірною Аргентини до завершення Кубка світу 2027 року.

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Тренерський штаб Англії на турнір в Австралії вже сформований. За захист відповідає Річард Вігглсворт, якому допомагають Байрон Макгіган і Джо Ель-Абд.

Досвід Едвардса

Едвардс вважається одним із найуспішніших тренерів захисту в регбі. За 12 років роботи зі збірною Уельсу він тричі вигравав Кубок шести націй із Великим шоломом, а зі збірною Франції здобув три титули цього турніру. Також він вигравав два Кубки чемпіонів і чотири чемпіонати Англії з клубом «Воспс».

Під час роботи з жіночою збірною Англії Едвардс долучився до підготовки до перемоги над Новою Зеландією з рахунком 26:19. У тому матчі англійки виконали 310 захватів і пропустили 19 очок.

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