Боруссія втратила перемогу над Вердером після 88-ї хвилини — Interia Sport

У Дортмунді, Німеччина, «Боруссія» зіграла внічию 2:2 із «Вердером» у матчі Бундесліги, хоча до 88-ї хвилини перемагала з рахунком 2:0. Упродовж останніх 12 хвилин команди забили чотири м’ячі, а дортмундці втратили перші очки в поточному сезоні чемпіонату.

Перевага господарів до кінцівки

«Боруссію» вперед вивели Даніель Свенссон і Ніко Шлоттербек. За даними Interia Sport, господарі володіли м’ячем 69% часу та завдали 21 удару, дев’ять із яких були в площину воріт. У «Вердера» було 11 ударів, чотири з них — у площину воріт.

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Перша результативна передача Войцика

До одного з голів «Вердера» долучився Оскар Войцик. Польський футболіст скористався помилкою суперника під час розіграшу м’яча, у підкаті перехопив його та віддав пас Людовіту Рейсу. Рейс пробіг між двома суперниками й приблизно з 20 метрів пробив поруч із правою стійкою воріт Грегора Кобеля.

Для Войцика ця результативна передача стала першою в Бундеслізі. Команди знову зіграють у Дортмунді 27 жовтня — у другому раунді Кубка Німеччини.

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