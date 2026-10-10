Брайтон обіграв Сандерленд 2:0 і втримав третє місце — Sky Sports News

«Брайтон» переміг «Сандерленд» із рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги на Stadium of Light та зберіг третю позицію в турнірній таблиці. Гості здобули третю поспіль перемогу в чемпіонаті без пропущених голів, хоча понад пів години грали в меншості, повідомляє Sky Sports.

Голи після перерви

Рахунок на 53-й хвилині відкрив Максим де Кейпер. Результативну передачу віддав капітан «Брайтона» Паскаль Гросс. На третій доданій до другого тайму хвилині перевагу гостей подвоїв Жауен Хаджам, який вийшов на заміну.

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Вилучення та рекорд Гросса

На 57-й хвилині Паскаль Стрейк отримав пряму червону картку. За даними Sky Sports, відеоасистент арбітра Ніл Девіс дійшов висновку, що центральний захисник зупинив Вільсона Ісідора, коли нападник «Сандерленда» проривався до воріт. Попри чисельну меншість, «Брайтон» надалі майже не дозволив супернику створити небезпечні моменти.

Гросс у віці 35 років і 117 днів став найстаршим футболістом від лютого 2012 року, який віддав результативні передачі у трьох поспіль матчах найвищого дивізіону. Востаннє такого показника досягав Раян Гіггз.

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