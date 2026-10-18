Брайтон розгромив Крістал Пелас 5:0, Гомес забив із 51 метра — The Guardian

«Брайтон» на своєму полі розгромив «Крістал Пелас» із рахунком 5:0 у матчі Прем'єр-ліги. Одним із найяскравіших моментів зустрічі став гол півзахисника Дієго Гомеса, який влучив у ворота ударом із центральної лінії поля. Як повідомляє The Guardian, м'яч після удару Гомеса з 51 метра перелетів воротаря Вальтера Бенітеса.

Три голи за десять хвилин

Господарі відкрили рахунок уже на четвертій хвилині: захисник «Крістал Пелас» Джейді Канво зрізав м'яч у власні ворота після штрафного Паскаля Гросса. Через три хвилини Гомес скористався втратою м'яча Адамом Вортоном і подвоїв перевагу «Брайтона» дальнім ударом.

На 10-й хвилині Ясін Аярі забив третій м'яч «Брайтона». Його удар після передачі Хараламбоса Костуласа рикошетом від Канво опинився у воротах. За матч «Брайтон» завдав дев'яти ударів у площину воріт, тоді як «Крістал Пелас» — одного.

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Повторення рекордного рахунку

Після перерви Костулас забив четвертий гол на 49-й хвилині, а Джек Гіншелвуд, який вийшов на заміну, головою відправив м'яч у сітку після кутового на 84-й хвилині. Цей результат повторив найбільшу перемогу «Брайтона» над «Крістал Пелас» — 5:0 у 1956 році.

За даними видання, гол Гомеса став найдальшим у Прем'єр-лізі відтоді, як Вейн Руні забив із 58 метрів у складі «Евертона» в матчі проти «Вест Гема» у листопаді 2017 року. Для «Брайтона» це була перша перемога над принциповим суперником за чотири матчі.

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