Брайтон уперше переміг Манчестер Сіті на Етіхаді — Sky Sports News

«Брайтон» здобув перемогу над «Манчестер Сіті» з рахунком 1:0 на стадіоні «Етіхад» у матчі Прем’єр-ліги. Єдиний гол на 11-й хвилині забив Ясін Аярі, скориставшись невдалою спробою Маттеуса Нунеса вибити м’яч. Як повідомляє Sky Sports, це перший виграш «Брайтона» на «Етіхаді».

Друга поспіль поразка Сіті

Команда Енцо Марески програла другий матч Прем’єр-ліги поспіль: за тиждень до цього «Манчестер Сіті» поступився «Астон Віллі». Востаннє клуб зазнавав двох поспіль поразок у чемпіонаті в серпні 2025 року.

Після перерви господарі значно посилили тиск. Іліман Ндіає влучив у поперечину, Ерлінг Голанд був близький до гола після подачі з кутового, а удар Нунеса відбив воротар «Брайтона» Барт Вербрюгген. Загалом голкіпер здійснив сім сейвів.

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Брайтон посідає третє місце

Наприкінці зустрічі Ніко О’Райлі пробив головою повз ворота, а Джек Гіншелвуд міг подвоїти перевагу гостей. За даними Sky Sports, «Брайтон» має рекордну для клубу кількість очок на цьому етапі сезону у вищому дивізіоні.

Після перемоги «Брайтон» посідає третє місце в таблиці та відстає на два очки від «Манчестер Сіті» й «Арсенала». За чотири дні до матчу команда також грала на «Етіхаді» в Кубку ліги (Carabao Cup), де вибула з турніру.

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