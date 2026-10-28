Бразилія вибила Польщу з ЧС U-17 у серії пенальті 8:7 — Interia Sport

У Марокко збірна Бразилії обіграла Польщу в 1/8 фіналу жіночого чемпіонату світу U-17 2026 року. Основний час завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті бразильські футболістки перемогли 8:7. Про це повідомляє Interia Sport.

Польща відігралася наприкінці матчу

Бразилія вийшла вперед на 11-й хвилині завдяки голу Грейсе Келлі. Польська команда відповіла двома м’ячами протягом двох хвилин: на 34-й хвилині відзначилася Нікола Галушка після передачі Зофії Цендровської, а на 36-й Зофія Бурзан забила з передачі Галушки. На перерву польки пішли за рахунку 2:1.

У другому таймі Марсела Бонторім зрівняла рахунок на 52-й хвилині. На 73-й хвилині Пепе забила третій м’яч Бразилії, а відеоперевірка підтвердила взяття воріт. Польща уникнула поразки в основний час на 83-й хвилині: Бурзан реалізувала вихід сам на сам після довгої передачі Вікторії Скшипчак.

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Вирішальний промах Галушки

У серії пенальті польська команда відігралася після промаху бразилійки Хелени в п’ятій серії — свій удар реалізувала Олівія Гревлінг. Надалі команди продовжили бити до першої помилки. Вирішальним став удар Галушки, який відбила воротарка Бразилії Наталія. Бразилія вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться з переможцем матчу між Китаєм і Францією.

На груповому етапі Польща посіла третє місце у групі B. Команда програла КНДР 1:6, перемогла Нігерію 2:1 та Пуерто-Рико 6:2. Польки, кореянки та нігерійки набрали однакову кількість очок, а розподіл позицій визначила різниця м’ячів.

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