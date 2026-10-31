Брентфорд переміг Ноттінгем Форест 2:0 у матчі Прем’єр-ліги — Sky Sports News

«Брентфорд» у західному Лондоні переміг «Ноттінгем Форест» із рахунком 2:0 у матчі Прем'єр-ліги. Команда Олівера Гласнера продовжила невдалу серію в атаці та залишається найменш результативною в чемпіонаті, повідомляє Sky Sports.

Автогол Міленковича відкрив рахунок

Господарі вийшли вперед на 30-й хвилині. Данго Уаттара отримав передачу після далекого пасу голкіпера Каоїмхіна Келлехера та прострілив у штрафний майданчик, після чого Нікола Міленкович відправив м'яч у власні ворота.

До перерви «Брентфорд» міг подвоїти перевагу: Матіас Єнсен зі штрафного влучив у верхню частину поперечини. Водночас «Ноттінгем Форест» мав нагоду зрівняти рахунок на 24-й хвилині, але Джеймс Макеті після проходу до штрафного майданчика пробив повз ворота.

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Перший удар у площину воріт на 79-й хвилині

Після перерви команда Гласнера знову не використала хороший момент. Райан Єйтс не зміг замкнути головою подачу Моргана Гіббса-Вайта з близької відстані. На 76-й хвилині Ігор Тіагу, якому асистував Джейдон Ентоні, забив другий м'яч «Брентфорда» ударом із рикошетом.

За даними Sky Sports, до свого першого удару в площину воріт на 79-й хвилині «Ноттінгем Форест» завдав 14 ударів. Макеті тоді пробив низом, і Келлехер без проблем забрав м'яч. У нинішньому сезоні Прем'єр-ліги «Форест» забив шість голів і перебуває в зоні вильоту, тоді як «Брентфорд» залишився неподалік від позицій, що дають право зіграти в Лізі чемпіонів.

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