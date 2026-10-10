Брентфорд зіграв 2:2 з Астон Віллою та лишився без поразок — Sky Sports News

«Брентфорд» зіграв унічию 2:2 з «Астон Віллою» в матчі Прем’єр-ліги на «Вілла-Парк». Рахунок на 79-й хвилині зрівняв Крістоффер Аєр, завдяки чому команда зберегла безпрограшний старт сезону, повідомляє Sky Sports.

Швидкі голи на початку гри

Гості відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Тайрон Мінгс втратив м’яч у небезпечній зоні, після чого Єгор Ярмолюк потужно пробив у сітку воріт Зіона Судзукі. «Астон Вілла» відповіла за 88 секунд: удар Емі Буендіа рикошетом відскочив до Ніколаса Джексона, який забив із близької відстані.

До перерви господарі мали ще кілька нагод вийти вперед. Буендіа не влучив у ворота після епізоду за участю Йогана Манзамбі, а Джексона та Джона Макгінна в компенсований час першого тайму зупинив воротар Келлехер.

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Відповідь Аєра

На 77-й хвилині «Астон Вілла» повела в рахунку: удар Макгінна після рикошету завершився голом. Утім, перевага господарів тривала недовго. Аєр підключився з глибини лівим флангом і проштовхнув м’яч у ворота, встановивши остаточний рахунок.

Після шести матчів «Брентфорд» не зазнав жодної поразки в чемпіонаті та зберіг місце у топ-4. «Астон Вілла» під керівництвом Унаї Емері здобула лише одну перемогу у перших шести матчах сезону.

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