Brewers вийшли до Світової серії вперше з 1982 року — The Guardian

Milwaukee Brewers перемогли Los Angeles Dodgers з рахунком 6:4 у четвертому матчі Чемпіонської серії Національної ліги та вперше з 1982 року здобули путівку до Світової серії. Як повідомляє The Guardian, команда з Мілвокі відігралася після відставання 0:4 та завершила серію сухою перемогою над двократними чинними чемпіонами Світової серії.

Перелом у шостому інінгу

На початку гри Шохей Отані вибив свій перший хоумран у цьогорічному плей-оф, що допомогло Dodgers повести з рахунком 4:0. Утім, у шостому інінгу Гарретт Мітчелл вивів Brewers уперед, вибивши хоумран проти релівера Таннера Скотта.

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Наприкінці матчу булпен Milwaukee втримав перевагу. У дев'ятому інінгу Девід Гамільтон за двох аутів вибив соло-хоумран після подачі Едвіна Діаса, забезпечивши Brewers перевагу у два рани. У регулярному сезоні Гамільтон мав лише чотири хоумрани.

Друга поява у Світовій серії

Для Milwaukee це буде друга поява у Світовій серії. У єдиному попередньому фіналі 1982 року команда, яка тоді грала в Американській лізі, поступилася St Louis Cardinals у серії з рахунком 3:4. У Світовій серії Brewers зіграють проти Tampa Bay Rays або Cleveland Guardians.

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